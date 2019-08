Accordo M5s - Pd sul Conte bis, Grillo irrompe a gamba tesa: i Ministri non siano politici

E' ufficiale: dopo giorni di trattative prende forma l'accordo tra il Pd e il Movimento Cinquestelle per dare vita a un Conte bis . Le due forze politiche hanno ufficializzato l'accordo al Quirinale durante il secondo giro di consultazioni: "Abbiamo detto al Presidente della Repubblica che il M5S non si sottrarrà alle proprie responsabilità" ha spiegato il capo politico 5 Stelle Luigi Di Maio al termine delle consultazioni, aggiungendo di aver raggiunto "un accordo politico con Pd per nuovo incarico a Conte".

Prima di Di Maio era stato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a far cadere ufficialmente il veto sul nome di Conte. "Abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del presidente del Consiglio, nome indicato dal M5S nei giorni scorsi" ha detto Zingaretti, parlando dell'alleanza coi grillini come "una nuova sfida" che "vale la pena tentare".

Dopo le consultazioni, il Presidente della Repubblica ha convocato Conte al Quirinale. Il premier salirà al Colle domani mattina alle 9.30."Oggi è l’occasione di dimostrare a noi stessi ed agli altri che le poltrone non c’entrano nulla: i ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori dalla politica". Lo scrive Beppe Grillo in un post, analizzando il quadro politico dopo la nuova giornata di consultazioni.

"Questa crisi somiglia sempre di più ad un guasto dell’ascensore: quello che conta è mantenere la calma, non fare puzze e non dimenticare chi siamo", aggiunge.

"Non facciamoci distogliere dalle incrostazioni che la realtà ha lasciato sui nostri scudi, è assolutamente normale ed atteso che ogni accenno ad un ministero si trasformi in una perdita di tempo condita da cori di reciproche accuse di attaccamento alla poltrona. Questo perché un po’ di poltronofilia c’è ma, sopratutto, non ci sono i tempi né per un contratto e neppure per chiarirci su ogni aspetto, anche fintamente politico, delle realtà che i ministeri dovranno affrontare", dice Grillo.

"Oggi è l’occasione di dimostrare a noi stessi ed agli altri che le poltrone non c’entrano nulla: i ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori dalla politica. Il ruolo politico lo svolgeranno i sottosegretari, ognuno dovrà scegliere secondo verso cui dovrà rispondere nei fatti e sintetizzare, per ogni ministero, l’approccio ottimale e imparare a governare i 'tecnici' della burocrazia che li occupano da tempo immemore", conclude.

BERLUSCONI: PAROLA AGLI ITALIANI

"Abbiamo sottolineato a Mattarella la necessità di dare la parola agli italiani". Silvio Berlusconi, al termine del secondo giro di consultazioni al Colle, ha ribadito a Mattarella quanto già più volte evidenziato. "Un governo M5s-Pd è una soluzione sbagliata e inadeguata ad affrontare i problemi lasciati dall'esecutivo dimissionario - ha aggiunto il leader di Forza Italia -. L'Italia ha bisogno di una svolta neoliberista basata sul taglio del cuneo fiscale, su una riforma della giustizia che difenda i cittadini".SALVINI: 60 MILIONI DI ITALIANI OSTAGGI DI 100 PARLAMENTARI

"Abbiamo espresso a Mattarella lo sconcerto non della Lega, ma di milioni di italiani, di fronte allo spettacolo indecoroso del teatrino della guerra delle poltrone". Matteo Salvini inizia così il suo intervento dal Quirinale dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Con i due capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, il leader della Lega punta il dito contro quello che nei giorni scorsi aveva chiamato il ribaltone, l'operazione che sta portando il Paese ad essere governato dagli ex alleati Cinque Stelle, abbracciati ora al Pd di Zingaretti.

Salvini le prime bordate le riserva a Conte, perché "il candidato" alla presidenza del Consiglio "probabilmente lo hanno trovato a Biarritz, su indicazione di Parigi, Berlino e Bruxelles". "E' un Monti bis", dice Salvini. "Dove è la discontinuità?", si chiede il leader del Carroccio, visto che "lo stesso presidente del Consiglio andrebbe a fare un Cdm nello stesso mese con i ministri della Lega e con quelli del Pd".

Dopo aver parlato con Mattarella, chiedendo di bloccare l'operazione 5Stelle-Pd, Salvini lancia il suo allarme per la sovranità italiana. "Abbiamo l'impressione - afferma - che ci sia un progetto che parte da lontano, non parte dall'Italia, che ha una idea di svendita di paese e delle aziende e del futuro di questo paese a poteri che non sono in Italia". Ritorna l'eco dei poteri forti, della Troika, e del cordone sanitario, da ultimo evocato dai leghisti dopo l'isolamento in Ue, con l'elezione di Von der Leyen a Bruxelles.

Poi però nelle sue parole si materializza il nemico di sempre, quel Pd che sembrava sconfitto e che ha firmato la sua uscita dal Viminale, se si arriverà a formare il governo Conte-M5S-Pd. "Tutte le elezioni degli ultimi anni hanno visto un unico partito perdere sistematicamente ed è il Partito democratico, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trento, Bolzano, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, milioni di italiani si staranno chiedendo a cosa serve votare", lamenta Salvini.

"La verità vera - tuona - è che 60 milioni di italiani sono in ostaggio di 100 parlamentari cacciatori di poltrone. Poi qualcuno si stupisce che la gente non va più a votare". "Speriamo che questo governo non nasca - insiste - perché nasce dall'odio, dalla esclusione, dalla fame di poltrone".

L'appello finale è disperato, perché Salvini stesso sa che ormai il voto è solo un miraggio. "Dignità vorrebbe che ci fossero elezioni, dovrebbe essere una bella parola in democrazia, elezioni, evidentemente chi ha paura del voto può scappare per un mese, per sei mesi, per un anno, ma non può scappare all'infinito" dice ancora Salvini, ricordando che "si voterà in nove regioni italiane nei prossimi mesi, almeno queste elezioni non le possono sottrarre". Da lì cercherà il suo riscatto, il leader della Lega.

MELONI CHIAMA GLI ITALIANI ALLA PIAZZA

"Abbiamo ribadito la nostra posizione chiara e semplice. Per noi l'unico o sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere ed il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto a Mattarella di valutarlo anche nel caso in cui M5S e Pd confermassero la loro volontà di procedere verso il 'patto della poltrona', che è un inganno". Lo dice Giorgia Meloni di Fdi. "Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere: a piazza Montecitorio il giorno della fiducia". Lo dice Giorgia Meloni di Fdi invitando "anche i delusi dei partiti che fanno il contrario di quello che avevano promesso. Noi siamo dalla parte della democrazia".

CARLO CALENDA DICE ADDIO AL PD

Carlo Calenda lascia il Pd. Non rinnoverà la sua tessera. È quanto ha precisato il suo entourage dopo la diffusione della lettera di dimissioni dalla direzione nazionale. "Il Pd ha preso la sua decisione. Ho ritenuto di fare chiarezza prima dell'incontro fra Zingaretti e il Presidente della Repubblica, rassegnando le mie dimissioni", scrive in un tweet Calenda.