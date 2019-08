Ispica, la 'Ciccannina' torna in funzione in piazza dell'Unità d'Italia

Dalla Torre dell’orologio di Piazza dell’Unità d’Italia è tornata a farsi sentire “Ciccannina”, i tradizionali rintocchi alternati delle due campane che marcano le giornate degli ispicesi suonando alle sei, a mezzogiorno e a mezzanotte. Un guasto alla centralina elettronica ha di fatto silenziato “Ciccannina” per parecchi mesi: ieri è arrivato il momento di porre rimedio con l’intervento di una ditta specializzata, coadiuvata dalle ditte locali addette alla manutenzione degli impianti elettrici del Comune, con la vigile assistenza del geometra Natale Lorefice. Nella mattinata di ieri più volte le campane e la sirena sono suonate fuori dagli orari consueti, destando anche curiosità: ma si sono dovuti fare dei test necessari per riprogrammare la centralina.

Ora la parte elettronica dell’orologio della piazza è perfettamente funzionante. Prossimo intervento programmato l’installazione di una nuova sirena, in sostituzione di quella esistente, non al meglio delle sue condizioni. Nel frattempo i rintocchi di “Ciccannina” fanno tornare una vecchia e suggestiva tradizione tutta ispicese che l’Amministrazione comunale ha tenuto a ravvivare.