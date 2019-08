Ispica, riapertura temporanea della statale 115 sabato 31 e domenica 1

Riapre provvisoriamente sabato 31 agosto e domenica 1° settembre il tratto interno della Statale 115. Grazie alla professionalità dell’impresa esecutrice, i lavori della “Cianata ‘o tagghiu” sono ad uno stadio avanzatissimo, che ne consente la riapertura a qualsiasi tipo di traffico per i due giorni del fine settimana. Resteranno tuttavia a senso unico verso Rosolini-Pozzallo la Scalanova e verso Modica la Strada Barriera. L’arteria sarà nuovamente chiusa lunedì alle 7,00 per consentire gli ultimi interventi, legati soprattutto alla posa dell’asfalto e all’apposizione della segnaletica. La riapertura definitiva è prevista in settimana.