Carabinieri, lotta allo spaccio di droga: arresti a Modica e Scicli

I carabinieri della Compagnia di Modica, nel quadro di servizi contro lo spaccio e il consumo di droga, hanno arrestato d i militari di questo Comando Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto due persone: H.C.K. di 43 anni, cittadino extracomunitario residente a Modica perché è stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione personale e veicolare eseguita dai militari del Nucleo Operativo, di un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

C.S. di 63 anni abitante a Scicli il quale a seguito di una perquisizione domiciliare svolta dai militari della locale Tenenza Carabinieri è stato trovato in possesso di diverse piante di cannabis con inflorescenze alte circa mt. 1.60 e diverse centinaia di semi per la coltivazione di dette piante. Entrambi gli arrestati su disposizioni della Procura della Repubblica di Ragusa sono stati posti agli arresti domiciliari.