Al Centro Commerciale 'Il Giardino' di Avola il mercatino dei libri usati

Il Centro Commerciale il Giardino, in collaborazione con la U.Di.Con Sicilia, organizza la 1° edizione del mercatino del libro usato.

L’iniziativa riguarderà sia i testi scolastici ma anche i libri in generale e si svolgerà all’interno del centro commerciale Il Giardino in contrada Risicone ad Avola fino all’11 ottobre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

"L’obiettivo è quello di dare, a chiunque ne abbia interesse, la possibilità di vendere e/o acquistare libri usati a metà prezzo o di donarli all’associazione che potrà riutilizzarli per finalità socio-culturali - ha detto il direttore del Centro Commerciale, Andrea Tinè (nella foto) - La speranza è che nel tempo quest’attività possa radicarsi nel territorio e che, visti i continui rincari nei libri scolastici, possa servire a garantire il diritto alla studio a tutti".