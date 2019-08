In relazione alla notizia che abbiamo pubblicato sull'ammaloramento di un cavalcavia sulla Statale 114, il Cas precisa. "In relazione alla notizia della caduta di calcinacci (e/o vario materiale) da un si precisa che il cavalcavia di che trattasi ricade e quindi nella competenza ANAS e non del CAS. Cogliamo l’occasione per evidenziare che i cavalcavia ed i viadotti di pertinenza CAS sono costantemente controllati (ultima data la scorsa primavera).