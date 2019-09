Miss Italia, assegnati i primi 10 titoli: c'è la siciliana Serena Petralia

Sono stati assegnati a Jesolo i primi 10 titoli nazionali alle finaliste di Miss Italia. I titoli sono collegati alle aziende partner del concorso. Altre 4 fasce (Miss Sorriso, Miss Eleganza, Miss Cinema e Miss Social) saranno invece attribuite nel corso della diretta televisiva del prossimo 6 settembre su Rai 1. Miss Miluna è Iryna Nicoli (n.52, Lombardia), Miss Rocchetta Bellezza Lucrezia Terenzi (n. 80, Lazio); Miss Be Much Marialaura Caccia (n.7, Liguria); Miss Interflora Valentina Pesaresi (n.77, Lazio); Miss Kissimo Biancaluna Carolina Stramare (n.3, Lombardia); Miss Linkem Myriam Melluso (n.37, Calabria); Miss Bella Oggi Giada Pezzaioli (n.17, Puglia); Miss Sport Infront Serena Petralia (n.20, Sicilia); Miss Tv Sorrisi e Canzoni Giada Pezzaioli (n. 17, Puglia); Miss Diva e Donna Serena Petralia (n.20, Sicilia), originaria di Taormina e Francavilla di Sicilia. Per regolamento le fasce di Miss Tv Sorrisi e Canzoni e di Miss Diva e Donna sono cumulabili con altri titoli.