Lampedusa, evacuati dalla Mare Jonio tre migranti per motivi di salute

Tre dei 34 migranti della Mare Jonio, ancora bloccata a Lampedusa dal divieto di sbarco, sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia costiera per condizioni di salute incompatibili con la permanenza sulla nave.

Mare Jonio, una donna e due ragazzi evacuati d'urgenza. Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?". Così Mediterranea saving humans commenta l'evacuazione medica disposta per tre dei 34 migranti presenti sulla nave sempre bloccata a Lampedusa.