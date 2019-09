Palermo, baby gang ferisce un clochard con una pistola ad aria compressa

Un clochard tedesco è stato ferito da un gruppo di ragazzini che voleva rubargli quanto aveva appena acquistato in un centro commerciale alla periferia sud di Palermo. Accerchiato dalla baby gang, quando l'uomo si è rifiutato di consegnare il sacchetto, qualcuno dei ragazzini gli ha esploso alcuni colpi di pistola ad aria compressa che l'hanno ferito alle gambe. L'uomo è stato medicato dai sanitari del 118. Alcuni clienti hanno chiamato la polizia. Sono in corso indagini per individuare i ragazzini.