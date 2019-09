Morto un operaio in provincia di Catanzaro folgorato da un fulmine

Un operaio è morto in provincia di Catanzaro, perchè folgorato da un fulmine. E' accaduto a Santa Caterina dello Ionio. L'uomo, un operaio dell’Azienda Calabria Verde di 49 anni - R.F., originario di Caulonia, era in compagnia di un collega P. F., che è rimasto ferito in modo non grave.

I due erano in montagna in località Caterinella impegnati nell’ambito del servizio antincendio quando, in seguito alla pioggia, a causa del maltempo, il fulmine li ha raggiunti.

Sul posto la Pet 118 di Caulonia e l'elisoccorso che non è servito visto che si è potuto constatare solo il decesso di uno dei due uomini. Intervenuti anche i carabinieri.