Picchia e rapina anziana, arrestato a Licata un sorvegliato speciale

Picchia e rapina una pensionata di 84 anni che aveva appena ritirato la pensione, 600 euro, e stava facendo rientro a casa. Un trentasettenne, sorvegliato speciale, di Licata (Ag), è stato arrestato per rapina aggravata, in poco meno di mezz'ora, dai carabinieri. L'anziana è stata aggredita mentre, nel suo palazzo, stava per prendere l'ascensore. Determinanti i filmati delle telecamere sistemate nel palazzo. L'uomo, su disposizione della Procura di Agrigento, è stato portato in carcere.