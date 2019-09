Domenica riapre a Siracusa, a Ortigia il mercato del contadino

Torna domenica 8 settembre a Siracusa dopo la chiusura di luglio e agosto, il “Mercato del contadino” ospitato nei locali dell’Antico mercato di via Trento in Ortigia. In vendita prodotti agricoli della filiera corta che i consumatori, senza intermediari, potranno acquistare direttamente dai produttori. In vendita solo prodotti a chilometro zero, quali olio extravergine, miele, pane di tumminia, formaggi, confetture miste, salumi, frutta di stagione e ortaggi. Il Mercato del contadino sarà aperto dalle 8 alle 14.