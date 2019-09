Week end in musica a Viagrande, al Parco comunale il Lavica Rock

Sabato 7 settembre ha inizio la XX edizione del Lavica Rock, il contest musicale di Viagrande riservato ai gruppi emergenti e alle tribute band. Due giorni dedicati alla musica rock in tutte le sue evoluzioni e sfaccettature. Anche quest’anno la cornice della manifestazione sarà il Parco comunale "A. Aniante" di Viagrande. Saranno 18 le band in concorso.

Per le tribune ci saranno i Meccanica tribute band dei Metallica, Stone Hammer tribute band dei Black Sabbath, Black Rain tribute band Bryan Adams, Lightsail tribute band dei Pearl Jam, Ira- Mons tribute band dei Ramones, Diapositiva tribute band dei Negramaro, Iron Made tribute band degli Iron Maiden, Eclissi Totale tribute band di Anna Oxa.

Tra gli inediti: De Xenya, Carmelo Pinna FT La stanza Rossa, Thunder Pig, Dancemalora, Blacktop Overdrive Experience,Time Haven Club, High Disaster, Esperia NPS, Walmus Brothers, Once We Had.

Ospiti domenica 8 settembre, gli Sugarfree (nella foto): la famosa band con frontman Matteo Scuderi si forma a Catania nel 2000, suonando cover rock anni ’50 e ’60, raccogliendo pareri positivi in tutta l’isola, fino a raggiungere il successo nazionale nel 2004 con il brano Cleptomania, pubblicato da Warner Music Italy, che si piazzerà per ben cinque settimane al primo posto nella classifica dei singoli più venduti. Il 2006 è l’anno della grande svolta nella loro carriera, con la partecipazione al Festival di Sanremo e al Festivalbar con il brano Solo lei mi dà.Ad ottobre del 2014 il front-man Matteo Amantia rientra nella band dopo 5 anni dalla separazione, la band riparte dai Live organizzando un tour che tocca gran parte delle città italiane. Da Giugno 2016 a Gennaio 2018 la band pubblica 3 singoli, "ti amo a Milano", "le tue favole" e "non basta stare insieme"; attualmente è impegnata per l’uscita del loro prossimo EP. Nella stessa sera, in apertura si esibirà il cantautore Fabio Abate, ribattezzato da Fiorello "Il cantattore" per la sua camaleontica vena artistica. Tra le numerose collaborazioni, quella illustre con Carmen Consoli, un incontro da cui è nato un disco, prodotto da Massimo Roccaforte, Puccio Castrogiovanni e dalla stessa cantautrice di Parole di burro. A consacrare definitivamente l’artista è stata senz’altro la candidatura del brano "Senza farsi male" al Premio David di Donatello come miglior canzone originale per il film L’uomo che ama di Maria Sole Tognazzi.

Ad aprire la manifestazione, sabato 7 settembre ci saranno gli Snowball, progetto nato nel 2002, da Antonio "Metallica" Garrone basso e voce, e Giovanni " Randal" Cavallaro Voce, propongono un mix di Hardcore, che spazia tra dinamiche Nu Metal e Crossover. Ad Antonio e Giovanni si uniscono alla band Filippo (chitarra) e Michele (batteria), quest’ultimo lascia la band nel 2012 per seguire nuovi progetti. Gli Snowball negli anni hanno calcato diversi palchi siciliani, tra live singoli e festival di genere. A gennaio 2012 entra nella band Peter Giarrizzo alla batteria, a Luglio del 2016 entra nella band Enrico Lupo "Wolf" alla voce. Nel 2017 partecipano a Lavica Rock dividendo il palco con Pino Scotto e vincendo il Premio della Critica.

Saranno ospiti della prima serata anche i vincitori per la sezione Tribute del Lavica Rock 2017, parliamo dei Volcanic Ash, Tribute Band dei Guns N' Roses. I Volcanic Ash vantano un numero di sostenitori che va oltre il migliaio e numerosissime date in tutta la Sicilia, in soli 10 anni di carriera si collocano fra le migliori tribute dei Guns N' Roses in Italia.

Durante la due giorni non ci sarà solo musica, ma anche cultura e divertimento in piena regola. All’interno del parco sarà presente un’area food, una beverage, un’area market con le esposizioni di differenti artigiani, un’area dedicata ai vinili e al games. Grazie a SkympyGames,si terrà il Torneo di Mortal Kombat II. Una sfida dal sapore vintage!