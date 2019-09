Viabilità, tolte le erbacce dalle strade del Siracusano: interventi del Consorzio

Anche nel mese di agosto è continuata l’attività di diserbo lungo le strade provinciali disposto dal Libero Consorzio comunale ed eseguito dalla società partecipata “Siracusa Risorse”.

Le operazioni di diserbo completate riguardano la strada provinciale N° 5 (Buccheri-San Giovanni) ; la provinciale N° 57 (Carlentini-Brucoli-Castelluccio-Agnone); contrada “Palmieri”, in territorio di Lentini; la provinciale N° 71 (Buccheri-La Cava-Sughereto); la provinciale N° 6 (Buccheri-Giarratana); la provinciale N° 10 (Cassaro-Ferla-Buccheri); il tratto cosiddetto inferiore della bretella Belvedere e il tratto che arriva sino all’intersezione con la strada provinciale Priolo-Ferla; la provinciale N° 39 (traversa Buscemi-Bosco Rotondo); la provinciale N° 55 (Belvedere-stazione Targia); la provinciale N° 18 (Noto-Giarratana, da completare); la provinciale N° 73 (Cugni-Stallaini); la provinciale N° 19 (Noto-Pachino-Marzamemi).

Nell’area della Riserva Ciane-Saline, una squadra di “Siracusa Risorse” è costantemente al lavoro per interventi di potatura.

Per quanto riguarda la ex strada statale 114 l’attività di diserbo è già cominciata e continuerà nel corso del mese.

Gli uffici competenti del Libero Consorzio effettuano sopralluoghi per verificare le più urgenti situazioni d’intervento che vengono segnalate a “Siracusa Risorse”.