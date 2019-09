Abusivismo edilizio, 18 persone denunciate nell'isola di Vulcano

Con l'accusa di avere compiuto abusi edilizi a Vulcano 18 persone sono state denunciate e le loro costruzioni sequestrate. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri. A Vulcanello si è continuato a costruire in un fabbricato già interessato da una ordinanza di demolizione. Sotto Lentia si era realizzato abusivamente un manufatto in cemento armato, completamente interrato. E ancora una cisterna era stata realizzata senza autorizzazione. In località Piano dell'Arpa, era stato completata una abitazione già con ordinanza di demolizione. Le zone sono tutte di interesse paesaggistico e naturalistico.