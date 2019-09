Maltempo, disagi a Palermo per un violento temporale

Disagi a Palermo per gli acquazzoni che si sono abbattuti sul capoluogo ieri sera e questa mattina. Allagamenti di nuovo a Mondello, in via Ugo La Malfa e nel sottopassaggio di via Belgio. Disagi anche in provincia: a Misilmeri, Ficarazzi, Portella di Mare e a Bagheria dove alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco perché rimasti impantanati con la propria auto. Anche per oggi il dipartimento della protezione civile ha diramato l'allerta gialla per la Sicilia.