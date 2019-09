Un Siracusano al comando della Capitaneria di Porto di Lampedusa: è Marco Ferreri

Cambio al comando della capitaneria di Porto di Lampedusa, meravigliosa isola del Mediterraneo, nuovamente balzata alla cronaca a seguito delle vicessitudini legate agli incessanti fenomeni dell’immigrazione dal nord Africa. Dopo due anni di intenso lavoro, il comandante, Leandro Tringali, continuerà la sua carriera svolgendo servizio presso la sede della guardia costiera di Cagliari. Al suo posto è subentrato il tenente di vascello Marco Ferreri ufficiale siracusano, proveniente dalla capitaneria di porto di Augusta, laddove ha svolto l'incarico di ufficiale addetto alla Sezione Tecnica e difesa Portuale, occupandosi direttamente della gestione amministrativa ed operativa portuale. Successivamente, dopo aver preso il delicato incarico di Capo sezione contenzioso demanio ed ambiente, ha condotto negli ultimi anni una brillante operazione di contrasto alla pesca illecita, nonché all'abusivismo demaniale, specializzandosi in operazioni di tutela ambientale. Nel 2016 impiegato nel Servizio Operativo quale Capo Sezione Polizia Marittima veniva inviato quale Ufficiale addetto alla 7ma squadriglia Pattugliatori del Corpo della Capitaneria di porto dislocata presso l'isola di Lampedusa. La cerimonia del passaggio di consegna, è avvenuto oggi ed è stata presieduta dal contrammiraglio Roberto Isidori. Hanno partecipato, tra gli altri, anche il il comandante della capitaneria di Porto di Porto Empedocle C.F. Gennaro Fusco, il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello e le altre istituzioni civili e militari. Con il discorso di insediamento il neo comandante Ferreri ha voluto ringraziare i presenti, augurando il buon proseguimento di un percorso già ben tracciato dal suo predecessore. Al termine del suo discorso, il comandante ha proceduto alla lettura esaltando le eccellenti doti e qualità professionali, umane, di carattere che gli hanno permesso di raggiungere eccezionali risultati e lo straordinario impulso offerto per la salvaguardia della vita umana in mare, consolidando in tal modo il ruolo della Forza Armata e il prestigio del Corpo delle capitanerie di Porto e Guardia Costiera.

N.L.R.