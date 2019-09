'Down Tour', il camper dell'inclusione domenica fa tappa a Siracusa

Un'occasione per far conoscere le potenzialità delle persone con sindrome di down, per rendere i ragazzi con sD parte integrante della cittadinanza attiva. E' l'obiettivo del "Down tour", partito con un camper da Roma il 21 marzo scorso, in occasione della giornata mondiale sulla sindrome Down, giungerà domenica a Siracusa dove resterà per cinque giorni. Sono 38 le tappe del camper che ritornerà a Roma il 13 ottobre, la giornata nazionale sulla sD. In 40 anni, l'Aipd (Associazione italiana persone down) ha formato decine di operatori che hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di vita e all'inserimento sociale delle persone con sD dando la possibilità a circa 2000 familiari, di partecipare attivamente alla vita e a favorire i progressi dei soggetti con sD. Il Down tour vuole proporre l'inclusione a tutti i livelli. Previsti incontri con le forze dell'ordine, un momento di cucina ed uno di sport (baskin, calcetto, atletica leggera). L'evento conclusivo sarà giorno 12 al Cineteatro Aurora di Belvedere (frazione di Siracusa) con la proiezione del film "Dafne" la cui protagonista è un'attrice con sD. Secondo una statistica sono poco più di 4 mila le persone con sindrome di down in Sicilia. Il camper azzurro della solidarietà sarà l'occasione per divulgare materiale informativo per sconfiggere i pregiudizi sulla sD.