Tennis internazionale a Palermo, under 14 si sfidano nel torneo Mercadante

Scatta domenica a Palermo il torneo internazionale Itf junior under 14, intitolato per la seconda edizione ad Antonio Mercadante, che si giocherà sui campi in terra rossa del Circolo del tennis di viale del Fante. La manifestazione, maschile e femminile, prenderà il via con le gare del tabellone delle qualificazioni domenica 8 settembre e terminerà sabato 14 con la disputa delle finali sul campo centrale. Il torneo nelle passate edizioni ha visto protagonisti tennisti che oggi si sono affacciati nel circuito maggiore. Su tutti Jannik Sinner, oggi numero 137 al mondo e che su questi campi ha giocato nel 2017. Nel 2016 a raggiungere le finali furono in campo maschile il francese Hugo Gaston, oggi tra i primi 300 delle classifiche Atp e la marchigiana Elisabetta Cocciaretto ormai in pianta stabile tra le azzurre di Fed Cup. Tra gli altri nomi di spicco che hanno calcato i campi del Circolo del tennis Giulio Zeppieri e Lisa Pigato, vincitrice nel 2017. Testa di serie numero 1 sarà il talentuoso ligure Biagio Grammaticopolo, 130 del ranking itf. Grande attesa per seguire le performance del tennista di casa Gabriele Piraino, vincitore lo scorso giugno del torneo dell'Avvenire a Milano. Principale favorita nel tabellone femminile invece è l'austriaca Elena Karner. Fra le outsider Virginia Ferrara, Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. Nel corso del torneo seguiranno i tennisti la capitana azzurra di Fed Cup Tatiana Garbin e Vittorio Magnelli, responsabile del centro tecnico di Tirrenia.