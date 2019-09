Vittoria, avviato il servizio telematico della mercuriale agricola

Avviato a Vittoria il servizio telematico della mercuriale agricola. Tramite il supporto tecnico fornito dalla Vittoria Mercati, nella persona del Direttore Area Mercato, Rosario Tolaro, si è proceduto all’attivazione dei primi due punti di divulgazione pubblica del borsino ortofrutticolo. Le quotazioni in tempo reale dei prodotti commercializzati al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, in aggiornamento ed in via definitiva, saranno resi noti non solo tramite il sito del Comune.

Nel dare impulso ad un’attività che è finalizzata a conclamare la coerenza e la trasparenza dei dati pubblicati - afferma la commissione prefettizia che amministra il Comune - di fatto si è inteso puntare alla tutela del prodotto e del lavoro espresso dagli operatori della filiera ortofrutticola interessati alla commercializzazione, e soprattutto a tutelare le quotazioni dei prodotti commercializzati. Non più mercuriale ad intervista e/o campione, ma esclusivamente facendo fede al principio matematico della media ponderata. Oggi il dato di vendita dei prodotti viene fuori a seguito di un controllo realizzato in tempo reale su una specifica piattaforma informatica. Il dato prodotto dalla mercuriale agricola, nella sua nuova forma e misura, viene sviluppato attraverso la comunicazione dei dati fatturati dagli operatori del Mercato Ortofrutticolo, le cui transazioni, seguendo i più rigorosi principi della privacy, vengono recepite all’interno di un database.

Allo stato, sono due i punti di consultazione della mercuriale agricola, come meglio chiarisce il commissario Gaetano D’Erba: “All’ingresso del Mercato Ortofrutticolo abbiamo posto in attività una colonnina multifunzione, che consentirà all’operatore, preventivamente registrato, di poter stampare in tempo reale gli avvisi vendita e consultare la mercuriale agricola tramite il proprio badge d’ingresso; quest’ultimo convertito in una vera e propria carta servizi che consentirà al produttore di ricevere anche comunicazioni di altro genere. Inoltre, presso la Sede del Palazzo Comunale abbiamo installato uno schermo che renderà pubbliche le quotazioni nel loro divenire. Nei prossimi giorni doteremo un’area con il medesimo sistema a Scoglitti in Piazza Cavour.

Trasparenza e divulgazione sono i principi che contraddistinguono l’azione dell’Amministrazione, volti a garantire un servizio efficiente ed in linea con le aspettative dei tanti operatori che pretendono tutela. Il nostro operato rispetto a questa tematica è teso ad ulteriori implementazioni sulle quali stiamo lavorando”.