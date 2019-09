Miss Italia è di Vigevano, secondo posto per Serena Petralia di Taormina

La lombarda Carolina Stramare, 20 anni, in gara con il numero 3, è la vincitrice del concorso Miss Italia 2019. Nella finale di Jesolo, trasmessa in diretta da Rai 1, Stamare, di Vigevano (Pavia), si è imposta su su Serena Petralia, 20 anni, di Taormina, che con lei costituivano la terna finalista. La Petralia, che aveva conquistato il titolo di Miss Sicilia a Noto, la kermesse organizzata dal patron del concorso nel sud est, Salvo Consiglio, ereditando la corona che nella scorsa edizione fu della messinese Elisabetta Lucchese, per poco dunque non ha fatto il colpaccio. Dopotutto, era una delle favorite fin dalla vigilia. Terza Sevmi Fernando, 20 anni, di Padova. Serena Petralia, studentessa in lingue all'Università di Catania, è alta 1,74 e il suo segno zodiacale è la Vergine. Si reputa “una ragazza sincera, forte e determinata. Non mi preoccupo di ciò che pensano gli altri di me e cerco sempre nuove opportunità per crescere e migliorarmi”. La vice-reginetta della serata ha l’ hobby della lettura e la cosa che ama fare di più “è il mio lavoro di modella che faccio dall'età di 14 anni. Ho partecipato a Miss Italia perché credo che questo concorso possa aiutarmi a realizzare il mio sogno nel cassetto che è quello di affermarmi nel campo della moda e del cinema”. Si definisce “sincera, determinata, intraprendente, empatica, testarda, impulsiva, impaziente”. Il suo motto è “amor fati: significa accettare gioiosamente e amare il proprio destino a cui nessuno può sottrarsi”. Miss Sicilia 2019 è ghiotta della pasta alla carbonara e ha un bellissimo rapporto con suoi genitori “loro mi hanno sempre sostenuto e sono sempre i primi a cui chiedo pareri e consigli e di cui mi fido”.

(Nella foto la vincitrice, Carolina Stramare. A destra la vice reginetta Serena Petralia. Sotto la studentessa di Taormina subito dopo essere stata proclamata a Noto Miss Sicilia)