Dieci arresti in Abruzzo per terrorismo, preso pure l'imam della moschea di Martinsicuro

I carabinieri del ROS e i finanzieri del GICO dell'Aquila stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone. Tra questi anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro (Te) e una commercialista italiana. Tutti sono indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Distraevano somme di denaro, in parte frutto di evasione fiscale, da destinare anche al finanziamento di attività riconducibili al radicalismo islamico e a imam, uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale. In corso anche il sequestro di somme ed immobili per oltre un milione di euro.