La vertenza del 118 a Siracusa, braccio di ferro tra Fials e Seus sul monte - ore

Dopo lo stato di agitazione degli operatori del 118 Sicilia, nella la sede della Direzione, Seus sita nell'Assessorato Regionale della Salute di Siracusa, si è tenuto un incontro programmatico tra l'Azienda Sanitaria e le Organizzazioni Sindacali. Presenti il Direttore Generale Davide Croce ed il Vice Presidente del Cda Pietro Marchetta. Presente il sindacato di categoria FIALS, con il Segretario Regionale, Alessandro Idonea e Mimmo Bruno del coordinamento Regionale, nonché Presidente Provinciale Fials di Palermo

Varie le questioni affrontate e tematiche che ancora ad oggi non riescono a concretizzarsi dopo vari interlocuzioni scritte e dettate nei tempi. Gli operatori sanitari lamentano il problema del Credito/Debito sul monte banca ore per il periodo che và dal 2010 al 2019, ore di lavoro maturate dagli Autisti/Soccorritori e non certamente dettate e/o approvate dal CCNL in vigore. A tal proposito è stata consegnata una tabella riassuntiva e dettagliata dall'Azienda, per riepilogare la situazione in atto del credito orario che varia sui due periodi annuali 2018-19 che sarà pagato per intero in quanto inserito in bilancio e quello del 2010 al 2017 che sarà saldato attraverso i 4 mln di euro a disposizione.

Altro tema, riguarda la fornitura e consegna del DPI, che avverrà in tempi brevi , mentre per le calzature si dovrà attendere la gara d'appalto, così come è prevista altrettanta gara per l'acquisto di 200 ambulanze, con capitolato già approvato. Entro tale mese dovrà essere riaperta la trattativa per il nuovo Contratto Integrativo Aziendale. Differente dibattito e da non da sottovalutare, è stato quello della distribuzione del personale all'interno dell'Azienda, dove Croce ha ribadito la volontà di assegnare il personale nei bacini e non nelle province, con parere distorto del sindacato FIALS in quanto, creerebbe disagi e pericoli al personale, visto che si tratta di mobilitazione dei lavoratori all'interno del bacino, su questo tema ci saranno dei nuovi aggiornamenti e rivisitazione .