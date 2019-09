Roghi sono divampati nel pomeriggio tra Piana degli a Albanesi e Santa Cristina Gela (Pa). Sono intervenuti due canadair, provenienti dall'aeroporto di Trapani, e due elicotteri antincendio da Boccadifalco. In azione anche diverse squadre di forestali antincendio e vigili del fuoco. I pompieri sono stati impegnati in un'area vicina ad alcune villette di Pianetto per evitare che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni.