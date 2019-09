Modica, eliminazione rischio idrogeologico: il Comune chiede 5 milioni

Il Comune di Modica parteciperà al bando statale per l’elargizione di 400 milioni di euro destinati ad opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Di questi, l’entità del contributo elargibile in base alla grandezza dell’Ente è di 5 milioni. Il Comune ha presentato un documento con un dettagliato prospetto riepilogativo di interventi previsti al fine di mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico aree, opere e infrastrutture ricadenti in aree critiche. Sono sei gli interventi previsti: Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione mediante regimentazione delle acque del torrente Passogatta; Messa in sicurezza del tratto di alveo coperto di Via Fontana; Sistemazione dell’alveo del torrente “S.Silvestro Rassabia Fasana Cava Fazio”; Sistemazione degli argini del torrente Cava Ispica, pulizia del letto del fiume e sistemazione delle spalle del ponte crollato dopo l’alluvione del 2003; Regimentazione delle acque piovane in contrada Scardacucco; Rete di monitoraggio del meteo con sistema di allertamento istantaneo della popolazione.