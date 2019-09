Equitazione, oro e bronzo per la Sicilia: exploit dell'etnea Elisabetta Vacirca

Tornano a casa con due medaglie le amazzoni siciliane dai Campionati italiani giovanili di salto a ostacoli disputati all'Arezzo Equestrian Centre. A conquistare la medaglia d'oro, nel Criterium Young rider 1 e 2 grado, è stata l'etnea Elisabetta Vacirca in sella a Figaro Van't Gestelhof. L'amazzone del Circolo Ippico Valverde è stata la protagonista di un barrage a due disputato per l'assegnazione della medaglia più prestigiosa del Criterium Under 21. Il percorso netto siglato nel tracciato decisivo le ha consegnato il metallo più prezioso consentendole di chiudere tutto il Criterium con un solo errore su quattro percorsi disputati. Quella di bronzo è andata al collo della giovanissima palermitana Federica Gallo in sella a Join Diabeau vh Zwarte Veld nel Criterium Children 1/o grado. L'amazzone del Riders Club ha chiuso il primo percorso con 6 penalità e il secondo con 4. Nell'ultima giornata di gara Federica ha messo a segno un percorso netto, che le ha consentito di disputare un barrage per il bronzo. L'ennesimo percorso senza errori e il tempo impiegato nell'ultimo percorso hanno consegnato alla giovanissima palermitana la medaglia di bronzo.