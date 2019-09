Promettono sesso per derubarlo, due donne arrestate a Reggio Calabria

Hanno attirato un uomo, con la promessa di una prestazione sessuale, e, dopo averlo condotto in una zona appartata vicino alla stazione ferroviaria, con l'aiuto di due complici, lo hanno aggredito, immobilizzato e derubato di un'ingente somma di denaro prima di darsi alla fuga.

Due donne C.S., di 58 anni,reggina, e B.A., di 39, di origini cubane, sono state arrestate dagli uomini delle Volanti e dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata.

La vittima della rapina, costretta a cedere dopo che i due complici delle donne gli avevano puntato un coltello alla gola, è tornato sulla strada dal luogo dove era avvenuta la rapina, un sottopassaggio del centro cittadino, ha fermato le auto dell'Arma e una volante in transito per denunciare l'accaduto.

I dettagli forniti dal derubato agli operatori hanno consentito di rintracciare poco dopo le due donne che sono state arrestate e condotte in carcere. Indagini sono in corso per risalire all'identità dei due complici.