Vinciullo: "Bene la sindaca di Augusta per avere chiesto l'ampliamento della Zes"

Siamo soddisfatti e ringraziamo la sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, per avere accolto la nostra proposta, presentando, ieri, alla Regione la richiesta di ampliare le aree ZES nel Comune di Augusta, aumentando così le possibilità di sviluppo sostenibile e di crescita occupazionale. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, insieme ad Angelo Pasqua, Alessandro Ambrosio e Stefano Cirillo.

Nello stesso tempo, ringraziamo tutti i dipendenti del Comune di Augusta che, insieme ad altri, si sono adoperati, coordinati sempre dal Sindaco, per raggiungere, nei tempi limitatissimi del bando, questo importante traguardo.

Continueremo, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, la battaglia per aver riconosciuto questo ampliamento che è dovuto alla città di Augusta, in quanto, hanno concluso Vinciullo, Pasqua, Ambrosio e Cirillo, grazie al suo porto, fra i più importanti nel Mediterraneo, tutta la Sicilia Orientale avrà la possibilità di poter usufruire di tutte le agevolazioni fiscali e dei contributi riconosciuti alle aree che entreranno a far parte delle ZES.