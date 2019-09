Ribera, auto si schianta contro un muro: morta una donna dopo ricovero

Una donna di 70 anni, Giovanna Aleonero, di Ribera (Agrigento), è morta per le gravi ferite subite in un incidente stradale nel quale è stata coinvolta e che si è verificato sulla strada statale 386, proprio all'ingresso del comune riberese. Per cause in corso di accertamento, la Toyota Yaris su cui la vittima viaggiava, guidata dal marito, si è schiantata contro un muro in cemento situato sul ciglio della carreggiata. Le condizioni di Giovanna Aleonero sono apparse subito gravi. Trasportata d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, è morta poche ore dopo il ricovero.