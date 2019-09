L'addio di Renzi al Pd mette la politica in fibrillazione: il nuovo soggetto è 'Italia Viva'

L'addio di Renzi al Pd, ufficializzato oggi, con la nascita del nuovo soggetto 'Italia viva', agita la politica. I parlamentari che lo seguiranno dovrebbero essere più di 40, ma restano nel Pd renziani doc come Lotti. 'Nessun rischio per il governo ma ero stufo del fuoco amico e della vecchia politica'. Zingaretti afferma che "è un errore, ma il Pd guarda al futuro degli italiani". Conte esprime "perplessità" per la "singolare scelta dei tempi". "Nessuna sorpresa" per Di Maio, mentre Grillo commenta: "I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d'impulso'. Salvini: 'cosa non si fa per salvare la poltrona..'.