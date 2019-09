Siracusa, tenta un colpo mentre era in bicicletta: preso dai poliziotti

Agenti delle Volanti hanno arrestato Massimo Toromosca, siracusano di 45 anni, per il reato di tentato furto.

Alle ore 20.40 di ieri, gli agenti sono intervenuti in via Lombardia per la segnalazione di una tentata rapina, ai danni di una donna, da parte di un uomo a bordo di una bicicletta.

Qualche minuto dopo, è giunta alla sala operativa la segnalazione di un tentativo di furto su un’autovettura, ad opera di un uomo a bordo di una bicicletta, avvenuto in via Acradina. La vittima del secondo reato ha seguito l’uomo sino in via Sardegna, dove quest’ultimo è stato bloccato dagli agenti.

Toromosca è stato condotto nel carcere di Cavadonna.

La bicicletta, stile vintage, utilizzata per compiere i reati, anch’essa probabile provento di furto, è stata posta sotto sequestro.