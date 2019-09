Alessandro Lipera nuovo commissario della Lega di Salvini a Catania

Alessandro Lipera è il commissario di Catania della Lega per Salvini Premier. La nomina è stata fatta da Stefano Candiani e Anastasio Carrà. Cresciuto nel sindacalismo e nell'associazionismo studentesco, da ottobre 2018 è anche coordinatore dei giovani leghisti per la Sicilia Orientale. "Il progetto identitario di Matteo Salvini - afferma Alessandro Lipera - è chiaro e semplice. Lui inoltre è l'unico politico che punta sui giovani con i fatti e non soltanto con le parole. La città di Catania necessita urgentemente di un patto generazionale atto a ricomporre le fratture ad oggi esistenti".