E' arrivata in porto a Lampedusa l'imbarcazione con 108 migranti che era stata avvistata in mattinata non lontana dalla costa. Sull'isola è scattato il sistema di accoglienza. Le persone saranno portate nell'hotspot dell'isola.

In mattinata un barchino con una ventina di migranti è approdato direttamente nell'isola di Lampedusa. Appena sottocosta i migranti hanno raggiunto in modo autonomo la terraferma.