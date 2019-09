MedinWine a Palazzo Iacono a Vittoria: non solo vino ma anche buon cibo

Protagonista assoluto della prima edizione del MEDinWine di Vittoria sarà, ovviamente, il Vino, accompagnato da musica, buon cibo, e visite gratuite del centro storico della città. Da venerdì 20 fino a domenica 22 nel cortile di Palazzo Iacono, la manifestazione a ingresso libero coinvolgerà le realtà vitivinicole più rappresentative del territorio dell'unica DOCG siciliana e non solo. Ad aprire le danze venerdì alle 18, il Professor Vincenzo Russo, docente di Neuromarketing e Psicologia dei costumi presso l'Università IULM di Milano, col suo intervento "Packaging ed etichette del vino - Il contributo delle neuroscienze per una comunicazione efficace". In un'epoca in cui visual e marketing digitale condizionano estremamente le nostre scelte commerciali, scoprire qualcosa in più sugli effetti della "neuroenologia" sui consumatori sarà certamente un ottimo preludio alla successiva apertura dei banchi d'assaggio delle 19:30. I banchi saranno dieci, coordinati per tutti e tre i giorni dal sommelier Fisar Giovanni Carbone, aperti agli appassionati e alla stampa di settore e per i quali ci si potrà procurare il ticket d'ingresso al contributo di 5 euro, calice e portacalice inclusi.

La aziende partecipanti saranno: - Avide - Catalano Vini - Gurrieri - Horus - Mortilla - Arianna Occhipinti - Rio Favara - Tenuta Santo Spirito - Valle dell'Acate - Valle delle Ferle Altra importantissima opportunità offerta da questa manifestazione sarà la visita della città di Vittoria con l'archeologa Leda Pace. Sabato 21 e domenica 22 alle 17:30 il tour partirà da Palazzo Iacono e per 60-90 minuti condurrà i partecipanti attraverso le fascinazioni e i segreti di un centro storico ancora troppo sconosciuto anche agli stessi siciliani. La visita sarà gratuita così come i due concerti a conclusione delle serate di Sabato e Domenica. Sabato 21 la celebre pianista e compositrice Giuseppina Torre, originaria di Vittoria, presenterà il suo nuovo disco “Life Book” mentre domenica 22 chiuderanno la manifestazione gli Strike, nota band siciliana che da più di 10 anni porta l'autentico rockabilly americano anni '50 in giro per la Sicilia.

Chiara Allibrio