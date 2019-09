Milioni di persone scendono in piazza per il clima: è sciopero globale

Migliaia in piazza in Australia, Thailandia, Indonesia ed India, dando inizio allo 'sciopero globale', in vista del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Da oggi fino al 27 settembre la Climate Action Week, settimana di mobilitazione per il clima. Manifestazioni e cortei: saranno 150 i Paesi coinvolti in tutto il mondo. Il clou a New York, dove Greta Thunberg guiderà le manifestazioni. A Berlino, intanto, è stato raggiunto l'accordo sulle misure per la tutela dell'ambiente all'interno della Grosse Koalition. La Sueddeutsche Zeitung scrive che costerà 50 miliardi di euro.