Il 19enne in bici ferito a Pachino a colpi di pistola: due persone fermate

In relazione al ferimento da colpi di arma da fuoco in pregiudizio di S.T., di anni 19, avvenuto la sera del 19 settembre a Pachino in via Torino, nella zona delle case popolari di via Mascagni, gli Agenti del Commissariato di Pachino e della Squadra Mobile di Siracusa hanno svolto celerissime indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, che hanno portato all’emissione di un decreto di fermo emesso nella giornata di ieri, nei confronti di due soggetti, residenti a Pachino.

I particolari sulla dinamica del delitto, avvenuto in pieno centro a Pachino, e sulle indagini, ancora non concluse, che hanno portato all’individuazione dei due responsabili, saranno rese note successivamente alla convalida del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.