L'inter vince il derby contro il Milan ed è capolista a punteggio pieno

L'Inter conquista il quarto successo in altrettante gare di campionato facendo suo il derby della Madonnina. Contro il Milan finisce 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Brozovic e Lukaku. La formazione di Conte è ora da sola in testa alla classifica. Nel pomeriggio la Juve aveva vinto contro il Verona per 2-1. Oggi alle 12:30 Sassuolo-Spal, alle 15 Bologna-Roma, Lecce-Napoli e Sampdoria-Torino. Alle 18 Atalanta Fiorentina e alle 20:45 Lazio-Parma.