Università, al via app per accedere alla mensa dell'Ateneo di Palermo

Dopo una fase sperimentale di test, su un campione di un centinaio di studenti che hanno collaborato all'iniziativa, Ersu Palermo con Cot Ristorazione vara l'App myuniapp , mobile consultabile direttamente dal proprio smartphone (sia Android che Apple), con accesso a internet. La consultazione dell'applicazione, permette agli studenti universitari utenti di prendere visione dei menu, delle ricette, navigando tra le pietanze previste per la giornata, visualizzando la loro composizione dal punto di vista organolettico, nutrizionale e bromatologico (ndr: scienza dell'alimentazione che studia la natura chimica, il valore nutritivo, la conservazione, le alterazioni delle sostanze alimentari), ma soprattutto essere informati sulle indicazioni degli ingredienti o di eventuali sostanze che possono provocare allergie o intolleranze a tutela della propria salute. Successivamente, attraverso l'app, sarà anche possibile prenotare il pasto e la sua composizione sia che venga consumato presso uno dei punti di ristorazione sia che si intenda godere del servizio "take away". Dopo il consumo del pasto, l'utente potrà esprimere anche il proprio gradimento sulle pietanze fino a partecipare alle campagne periodiche sulla soddisfazione del Servizio di Ristorazione. Presso la mensa Santi Romano sono attivi: la linea self-service, la pizzeria, la linea salad (insalate composte), l'hamburgheria, il take away. "Puntare sulla qualità dei servizi agli studenti - ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione e formazione Roberto Lagalla - significa puntare su innovazione e disintermediazione dei processi, questa è la direzione intrapresa dall'Ersu anche alla luce di quest'ultima novità sui servizi di ristorazione".