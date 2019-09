Droga, era sfuggito al blitz 'Tricolore': preso a San Berillo a Catania

Un giovane di 24 anni, Mario Sicali, sfuggito all'arresto nell'operazione 'Tricolore' perché si trovava in Germania, è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nell'operazione 'Tricolore' la settimana scorsa sono state arrestate 40 persone accusate di gestire nel quartiere di san Berillo nuovo due piazze di spaccio legate rispettivamente a due clan.