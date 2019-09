Il Premio pizza dell'anno assegnato a La Tartare di Piano B di Siracusa

Per il quinto anno consecutivo la pizzeria La Braciera di Palermo dei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone conquista i tre spicchi del Gambero Rosso con il punteggio di 90/100. In mattinata nella sede del Circolo Canottieri Napoli è arrivato il nuovo prestigioso riconoscimento. Premiata anche per 'La pizza dell'anno' tra quelle a degustazione La Tartare della pizzeria Piano B, di Siracusa, con fassona de La Granda, maionese di capperi, olive taggiasche e foglie croccanti di cappero. Dopo aver riconquistato, questa estate, per la terza volta il premio "Top 50 pizza", La Braciera inanella questo nuovo risultato raggiunto per la prima volta nel 2016. Unica pizzeria siciliana a poter vantare "Tre spicchi". I locali, già dall'anno scorso, non vengono giudicati solo con spicchi e rotelle, ma a ognuno è assegnato un punteggio numerico che prende in considerazione la pizza, l'ambiente e il servizio. A riprova di come il mondo dell'arte bianca abbia fatto un grande salto di qualità. "La quinta volta consecutiva per un riconoscimento così importante non può che renderci orgogliosi ed entusiasti - spiega Antonio Cottone - Non ci si abitua mai a ricevere i Tre Spicchi. Noi continuiamo ogni giorno a lavorare e a migliorarci nei minimi particolari e siamo felici del nostro lavoro e di poter proporre alla nostra clientela ormai affezionata una vasta varietà di pizze, stando sempre attenti alla qualità dei prodotti, al servizio, all'atmosfera e alla capacità di accoglienza del personale di sala perché è ciò su cui da sempre puntiamo. La passione del maestro pizzaiolo Daniele Vaccarella - continua - e le straordinarie capacità di tutti i nostri collaboratori ci hanno portato a questi risultati. Cercheremo di proseguire su questo percorso". Per la cronaca il podio viene conquistato con 96/100 da Franco Pepe (Pepe In Grani, Caiazzo) e Simone Padoan (I Tigli, San Bonifacio).