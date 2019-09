'Sistema Montante', in aula a Caltanissetta depone un ufficiale della Finanza

Un insolito assegno da 35 milioni e 400 mila lire e un registro Iva distrutto da un temporale. Parla di anomalie l'ufficiale della Guardia di Finanza, il colonnello Giulio Alongi, che questa mattina è salito sul banco dei testimoni nell'ambito del processo sul "Sistema Montante" che si celebra con rito ordinario a Caltanissetta. Fra i 17 imputati il senatore Renato Schifani, il "re dei supermercati" Massimo Romano, il generale dei carabinieri Arturo Esposito e il docente universitario Angelo Cuva. Al centro del processo la rete di "talpe" che avrebbe fornito ad Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria già processato e condannato in abbreviato, notizie riservate su indagini a suo carico. Le accuse per gli imputati vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio, al favoreggiamento. Al centro dell'udienza di oggi gli accertamenti della Guardia di Finanza sulla vendita di alcuni arredi per ufficio alle ditte Sidercem di Caltanissetta e Msa di Serradifalco. La prima faceva capo all'ex assessore regionale Marco Venturi, la seconda ad Antonello Montante. "I rapporti commerciali che ci fu chiesto da verificare riguardavano gli anni 2001 e 2002 - ha detto il colonnello Giulio Alongi, rispondendo alle domande del Pm Stefano Luciani - Erano passati 9 anni e la società Arredi Polizzi era anche fallita. L'acquisizione della documentazione della società Msa avvenne in più momenti e il registro Iva non fu consegnato perché ci dissero che rimasto distrutto a seguito di un temporale. Si tratta di un registro fondamentale. Riscontrammo la presenza di un assegno di 35 milioni e 400 mila lire rilasciato dalla Msa in favore della Arredi Polizzi. Il retro evidenziava che era stato cambiato in contanti presso la stessa sede dove era stato emesso che era un fatto, visto l'importo, un po' anomalo. Un importo così, se non c'è l'autorizzazione del direttore della banca nemmeno me lo cambiano". Rispondendo alle domande degli avvocati della difesa Giuseppe Panepinto, Giuseppe Dacquì e Mario Bellavista, il colonnello Alongi ha aggiunto: "Non ho mai ricevuto pressioni da nessuno".