Il rosso - blu resta il colore dell'Avola: si riparte dalla Terza categoria

I colori sociali sportivi e della città di Avola, il rossoblu, potranno essere ancora visti nei campi di calcio della Sicilia. La mancata iscrizione dell’Avola Calcio al campionato di Prima Categoria, da parte della dirigenza che ha portato a termine con grossi sacrifici la passata stagione sportiva, per motivi di natura economica, lascia spazio ad un nuovo progetto sportivo che ha deciso di portare avanti assieme e con il sostegno di qualche piccolo imprenditore locale un tifoso avolese, Daniele Montoneri, che si è impegnato ad iscrivere una squadra composta da elementi locali al prossimo campionato di Terza Categoria, che vede formazioni ragusane e siracusane. Una squadra di calcio che giocherà con i colori e la maglia rossoblu, composta già quasi per intero nella rosa di atleti, la cui società sportiva vede per certo la direzione sportiva affidata allo stesso Daniele Montoneri, artefice e propulsore del progetto sportivo. “ Il mio principale impegno e obiettivo è quello di non fare morire il calcio ad Avola, partendo dal basso con l’impegno e il sostegno al momento di qualche realtà imprenditoriale locale che ci aiuta a partire in questa nuova avventura sportiva.- dichiara il d.s. Daniele Montoneri – C’è l’impegno anche di tanti atleti locali che in questo modo potranno continuare a giocare. Io sono fiducioso nel progetto e spero anche nei tanti tifosi locali ai quali anticipatamente chiedo di sostenerci sin dall’inizio del campionato.” Una scommessa sportiva, quella di Montoneri, che almeno oggi desta molta curiosità nell’ambiente sportivo locale, nella speranza che anche nel torneo di Terza Categoria ci sia il rilancio del calcio ad Avola. Nei prossimi giorni comunque verrà resa nota la dirigenza societaria.

Antonio Dell’Albani

(Nella foto Daniele Montoneri nuovo ds dell'Avola)