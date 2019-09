Ferì vicino di casa a coltellate ad Avola: patteggia ed è libero

L'avolese Rosario Cappitta, 57 anni, è tornato in libertà dopo avere patteggiato la condanna a due anni di reclusione davanti al giudice monocratico di Siracusa. Cappitta era stato arrestato lo scorso 18 agosto, al culmine di una lite tra vicini di casa. L'uomo aveva ferito a coltellate, per futili motivi, Salvatore Abela di 54 anni. La vittima nel processo non si è costituita parte civile. Cappitta era ai domiciliari. Dopo la sentenza è tornato libero.