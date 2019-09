Un'altra auto in fiamme a Siracusa. Gli agenti di una 'volante' del 113, sono intervenuti la scorsa notte in via Basilicata per un incendio che ha danneggiato la parte anteriore di un’autovettura Hyundai Santafè. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il proprietario del veicolo ha detto ai poliziotti di non avere ricevuto minacce. Ancora da stabilire la natura del fuoco. La polizia ha avviato indagini.