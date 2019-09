La Lega deposito il quesito sul Referendum, 'via il proporzionale dal Rosatellum'

Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli (Lega), sta depositando in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. Prende in questo modo forma il percorso della Lega per arrivare una nuova legge elettorale completamente maggioritaria. 'Lo chiamerei Popolarellum, visto che lo deciderà il popolo', dice oggi Calderoli in alcune interviste.