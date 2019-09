Melilli, faceva la maestra senza avere i requisiti: patteggia un anno e 8 mesi

Per il paese era la maestra di Melilli, soltanto che non avrebbe avuto i titoli per l'insegnamento. Una vicenda andata avanti negli anni, fino a quando l'Ufficio provinciale scolastico l'ha scoperta e mandato gli incartamenti alla Procura della Repubblica di Siracusa per una cattedra 'sospetta'. A finire nel mirino della magistratura è stata, Carmela Magnano, 55 anni, maestra all'Elementare di Melilli ed in passato, insegnante pure nella vicina Priolo. La donna ha dovuto chiudere la sua vicenda giudiziaria con un patteggiamento a un anno e 8 mesi, con la condizionale, quindi pena sospesa. Il gip del tribunale di Siracusa, Andrea Migneco ha ritenuto congrua la pena ed ha così acconsentito al patteggiamento.

Carmela Magnano era accusata di falsificazione di documenti e truffa aggravata. La 'maestra' di Melilli adesso dovrà risarcire lo Stato per gli stipendi incassati indebitamente.