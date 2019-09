Modica, Lo Magno arte contemporanea alla GrandArt di Milano con le opere di Giovanni Blanco

Dal 4 al 6 ottobre Lo Magno arte contemporanea di Modica, unica galleria in Sicilia, sarà protagonista a Milano di GrandArt, la nuova prestigiosa fiera d'arte dedicata alla pittura e alla scultura contemporanea. Dal 2017 GrandArt, organizzata dall’Ente Fiera Promoberg e dalla

Mediaconsulter di Sergio Radici negli spazi polifunzionali del The Mall in piazza Lina Bo Bardi 1, cuore pulsante del nuovo skyline milanese, si concentra sulla qualità e sui valori tradizionali della pittura interpretati in chiave contemporanea.

La galleria di Modica (stand 11A) è stata selezionata dal comitato scientifico, composto dai giornalisti e critici angelo crespi e Bianca Cerrina Feroni, dal direttore di exibart Cesare Biasini Selvaggi e dai galleristi Federico Rui e Lorenza Salamon, sulla base della qualità delle opere da esporre e della loro coerenza con il progetto espositivo della manifestazione. Giuseppe Lo Magno, direttore dell’omonima galleria, ha puntato in questo caso su alcune opere dell’artista

Giovanni Blanco.

Nato a Ragusa nel 1980, Blanco ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna con Massimo Pulini. Attualmente vive e lavora tra Modica e Bologna. La sua ricerca espressiva si fonda su un immaginario poetico concepito per cicli narrativi. Dove ogni singola immagine è

pensata come un frammento di un discorso più ampio. Non a caso i suoi quadri sono come dispositivi aperti, tra sconfinamento e memorie, in cui l’artista organizza pensieri che restituiscono il suo sguardo pluridirezionale.

Lo stand 11A di Lo Magno arte contemporanea con le opere di Giovanni Blanco potrà essere visitato solo su invito in occasione dell’inaugurazione (ingresso riservato) giovedì 3 ottobre, dalle ore 18 alle ore 21. Sarà aperto al pubblico dal 4 al 6 ottobre dalle ore 11 alle 20 (ticket 10,00 euro, i bambini fino ai 12 anni entrano gratis).

NELLA FOTO, Lo Magno e Blanco.