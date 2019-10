Siracusa, celebrata la 'Festa dei popoli' alla basilica della Madonna delle Lacrime

Si è svolta, anche a Siracusa, nella giornata di domenica 29 settembre scorso, nel parco del Santuario della Madonna delle Lacrime la celebrazione della 105ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.

La giornata, promossa da Papa Francesco e celebrata in tutte le diocesi del mondo, ha avuto come tema “Non si tratta solo di migranti”.

L’evento, a Siracusa, è stata curato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del Migrante coordinato da Don Luigi Corciulo ed ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo Metropolita Mons. Salvatore Pappalardo.

"È stata l’occasione per manifestare, da parte della comunità cattolica e laica di Siracusa, sentimenti di accoglienza ed integrazione nei confronti dei fratelli migranti presenti sul nostro territorio - dice il rettore del Santuario Aurelio Russo - Numerosi, hanno partecipato alla giornata, nella convinzione, che spesso il tema dei migranti venga, oggi, affrontato in maniera divisiva e rischia di essere il capro espiatorio di paure ed insicurezze, di un malessere sociale, che ha cause ben diverse".