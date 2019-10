Rotatoria a Rosolini, il sindaco di Noto: la strada non verrà chiusa (GUARDA VIDEO)

La strada per realizzare la rotatoria in contrada Cipolla, sulla Statale 115, non verrà chiusa. Lo ha preso questa mattina il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, che sul posto, a pochi metri dal centro abitato di Rosolini, ha incontrato il consigliere comunale di opposizione, Tino Di Rosolini, insieme ad alcuni commercianti, preoccupati per le loro attività commerciali. "Insieme ad alcuni operatori del Commercio, abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro con il primo cittadino di Noto Corrado Bonfanti- racconta Di Rosolini - e gli abbiamo espresso le nostre perplessità sulla chiusura della strada. Sarebbe stata un mazzata definitiva per l'economia della città. Bonfanti ha capito ed è venuto a Rosolini a verificare di persona la situazione. Il pericolo sembra scampato".