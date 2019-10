Vittoria, furti in appartamenti: arrestato dalla Polizia un marocchino

La Polizia di Vittoria ha arrestato un trentunenne di origini marocchine indiziato di aver commesso dei furti in abitazione.

Le indagini erano scattate lo scorso mese di maggio quando, nel corso di una notte, era stato perpetrato un grosso furto ai danni di due diversi appartamenti all’interno di uno stesso stabile nel centro di Vittoria. Sul posto erano intervenute le volanti del Commissariato di Polizia di Vittoria col supporto dei colleghi della polizia scientifica per i rilievi del caso. Gli agenti, nel corso del sopralluogo, avevano constatato che ignoti malfattori si erano introdotti all’interno degli appartamenti forzando una finestra ed avevano sottratto argenteria, denaro e monili vari per un valore complessivo di circa 30.000 euro. Il sopralluogo della scientifica ed in particolare i rilievi dattiloscopici all’interno delle abitazioni consentivano di prelevare dei frammenti di linee papillari la cui successiva analisi permetteva di risalire all’identificazione di E.T.S., pregiudicato trentunenne di origini marocchine ben noto alle forze dell’ordine.